Na hřiště do Záblatí, kde hraje svá domící utkání Tatran Prachatice C, vyrazili fotbalisté Vacova v roli mírného favorita.

Fotbalová B třída: Prachatice C - Vacov 2:2. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

B skupina I.B třídy se vyvíjí velice zajímavě na čele i na spodku. Do bojů o prvenství by rádi zasáhli Vacovští, naopak Prachatičtí chtějí co nejdále od pásma sestupu. Soupeři Vacova o přední příčky většinou ztráceli body, a tak se pro tým z Prachaticka otevírala cesta snížit ztrátu. Na druhé straně zuří i boj o únik z předposledního místa a body nutně potřebovali i domácí.