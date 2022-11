Branky: 17. Raušer Miroslav, 49. Raušer Miroslav, 56. Fux Pavel (pen.), 65. Lukáš Jan, 73. Fišer Václav - 41. Tůma Tomáš.

Tak jednoznačné vítězství domácích asi nikdo nečekal. Netoličtí se třemi body odpoutali ze dna tabulky a dorazili právě fotbalisty Lhenic.

"Těžší hodnocení než jindy. Jestli jsem minule psal, že jsme zápas nezvládli podle představ, tak teď to platí dvojnásob. Jsem hodně zklamán z toho, co jsme předvedli a celkově z přístupu, ale to by bylo na jiný komentář. Pokud jde o hru samotnou, udělal jsem minimální změny oproti utkáním, ve kterých jsme bodovali, ale nepřineslo to očekávaný efekt. Přestože jsme velmi slušně začali a měli do 20. minuty tři vyložené příležitosti, do vedení šli domácí, když nám po autu a následném centru dá hlavou gól z malého vápna možná v tu chvíli nejmenší hráč na hřišti. Když se nám podařilo před pauzou srovnat stav, věřil jsem v nějaký bodový zisk. Bohužel hned na začátku druhé půle jsme vyrobili chybu a domácí trestali, stejně jako o chvíli později z penalty. Další branka padla po souboji, který ani nepodstoupíme a soupeř to z jedné trefí na zadní tyč, a poslední gól byl od nás dárek mladíkovi Fišerovi, který hru domácích ve druhém poločase oživil. Domácí vyhráli zaslouženě, protože se hraje na vstřelené branky, nikoli šance, těch jsme možná i měli víc, ale oni tomu šli naproti, byli bojovnější, ukázali větší touhu po vítězství a v rozhodujících situacích i větší kvalitu, zejména v zakončení," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.

"My ukázali bohužel opět to, že máme problém v koncovce a tentokrát nemohu být vůbec spokojen s hrou dozadu, minimum důslednosti, chyběla mi koncentrace a celkově zápal. Vezeme pět žlutých a jednu červenou kartu z derby na těžkém terénu, ale všechny máme za nedisciplinovanost, oplácení a řeči s rozhodčím. Upozorňuju na to, přesto to děláme, proč? Nerozumím. Prohrát se může, ale se ctí, ukázat morálku, charakter, srdce. Jako u týmu jsem to u nás neviděl, což je špatně, někde jsme to nechali. Někdo v kabině, někdo si to možná na zápas ani nepřivezl, do hlavy nikomu nevidím, ale co vím, je, že slova zápas nevyhrají, jen výkon předvedený na hřišti. Každý musí začít u sebe, říct si, jestli odevzdává maximum, s respektem, pokorou a trochou sebereflexe. Asi nikdo nečekal, že doposud největší počet obdržených branek si přivezeme zrovna z Netolic. Uvidíme, jak se mužstvo dá dohromady, potřebujeme se dívat dopředu, čeká nás další důležitý zápas s týmem Kamenného Újezdu," doplnil Ivo Čech.