Branky: 20. Šimůnek Michal, 26. Míka Ondřej - 89. Chalupa Martin.

Blatenští, se kterými se před sezonou počítalo do soboje o přední příčky, se v poslední době dost trápili. A tak potřebovali nutně vyhrát, aby se nedostali do problémů na opačném konci tabulky. To se jim podařilo a svého soupeře v tabulce přeskočili. O důležitosti utkání vypovídá i to, že poměr žlutých karet v utkání byl 7:4.

Utkání svým fotoaparátem sledoval Jan Škrle.