Prachatice B – Planá u ČB 1:0 (1:0). 30. J. Linhart.

Prachatické béčko potřebovalo nutně bodovat, aby se vzdálilo spodku tabulky. Hodně mladý tým vyztužený zkušenými Linhartem a Škopkem to zvládl na jedničku a těžkého soupeře udolal. Právě Linhart byl autorem jediné branky utkání

„Byl to hodně těžký zápas. Jsem rád, že jsme to zvládli. Musím kluky pochválit za zodpovědný výkon. Nesmí nás to však ukolébat a musíme takto hrát i v dalších zápasech,“ doplnil k duelu trenér Petr Bízek.

V dalším kole Prachatičtí jedou v neděli na hřiště Kaplice, která také nezažívá zrovna nejlepší období. Bodový zisk by měl opět pro béčko Tatranu velkou cenu.