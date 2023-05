/FOTOGALERIE/ V dalším kole B skupiny fotbalové I.B třídy přijel na béčko strakonického Junioru Vacov, který si hlídá druhé místo tabulky.

Fotbalová I.B třída: Junior Strakonice B - Vacov. | Foto: Jan Škrle

Junior Strakonice - SK Vacov 1:4 (0:0)

Branky: 49. Doležal David - 62. Zitta Filip, 65. Bujok Antonín, 88. Zábranský Vít, 91. Zitta Filip.

"Byl to pěkný bojovný zápas. Snažili jsme se hrát koncentrovaně odzadu, což se nám dařilo. První půle byla vyrovnaná, ale soupeř měl více šancí. Ve druhém poločase jsme pokračovali ve stejné hře, podařilo se nám vstřelit krásný gól, bohužel Vacov dokázal utkání otočit. Od 75. minuty nám došly síly a už jsme utkání pouze dohrávali. Trápí nás velká marodka, ti co nastoupili, ze sebe vydali vše, ale na body to nestačilo," komentoval utkání strakonický trenér Martin Linhart.