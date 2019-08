Lažiště – Jeden bod ze dvou zápasů. Taková je bilance nováčka fotbalového krajského přeboru FK Lažiště. Zatím se v tabulce nic neděje, víc napoví další program soutěže.

Ve třetím kole zajíždějí Lažišťští v neděli dopoledne na hřiště Rudolfova. Ten v minulé sezoně bojoval až do závěru o záchranu, dalo by se tedy říci, že to může být pro tým z Prachaticka určité srovnání, do jaké míry je konkurenceschopný.