Semice – Netolice 0:0.

Nováček soutěže z Netolic určitě nebyl favoritem. Z tohoto pohledu je bod velmi dobrým vstupem do sezony.

„Za bod jsme samozřejmě rádi, i když jsme tam měli dvě či tři dobré šance. ale to domácí také, takže to byla spravedlivá remíza,“ hodnotil utkání kapitán netolického celku Miroslav Baloušek a pokračoval: „Věděli jsme o kvalitách soupeře, který má ve svém středu řadu hráčů, kteří prošli píseckým fotbalem. Navíc ještě posílili. Snažili jsme se hrát odzadu a posílat míče do brejků.“