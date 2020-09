Netolice – Velešín 7:0 (5:0). 13. J. Lukáš, 24. a 55. F. Rokůsek, 25., 31. 50. J. Varyš, 35. P. Fux.

„Po nepovedeném minulém zápase, kde jsme vyrobili plno chyb, jsme se potřebovali zvednout. To se podařilo. Kluci se drželi pokynů, které měli, a vzali si k srdci moje rady. Potěšilo mě, že ve hře využili i toho, co jsme v týdnu na tréninku nacvičili. Hned v úvodu zápasu se sice soupeř dostal do brejku, ale přežili jsme to. Kladl jsem klukům na srdce, že je třeba často střílet a první branka také padla po rohu a následné střele, kterou sice góman vyrazil, ale my to vrátili do sítě. Začali jsme napadat soupeřovu rozehrávku, ten dělal chyby a my toho dokázali využít brankově. Navíc jsme dali i góly po pěkných akcích. Byl to výkon, při kterém jsem si vzpomněl na naši krasojízdu B třídou, kde jsme i na hřištích soupeřů vyhrávali vysokým rozdílem. Výhra je moc důležitá hlavně pro psychiku, protože nás nyní čekají hodně silní soupeři. Těší mne výkon naší obrany, která byla ze tří čtvrtin zcela jiná oproti předchozím zápasům. Velmi dobře zahrál Pavel Fux,“ shrnul první vítězné utkání sezony ze strany Netolic jejich trenér Radek Varyš.