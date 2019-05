Netolice - Kaplice 0:2.

Hosté vedou s převahou tabulku a o jejich postupu již asi není žádných pochyb. I v Netolicích měli více ze hry a v prvním poločase to potvrdili dvěma brankami. Domácí do druhého poločasu prostřídali a začali hrát aktivněji. Dostali se do několika šancí, ale stav se již nezměnil. Favorit si odvezl všechny tři body.