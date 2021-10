Čkyně – Mirovice 1:3 (0:1). 83. M. Chalupa – 43. a 71. M. Štochl, 57. J. Císař.

„Nebodujeme teď, protože jednoduše nejsme zodpovědní v koncovce ani v obraně. Dnes měli hosté v útoku individualitu, která utkání v klidu rozhodla a potrestala naše chyby a naopak my ty jejich ne. A nebylo jich málo,“ shrnul utkání čkyňský lodivod Jan Děd.

Naopak v táboře Mirovic panovala po utkání spokojenost. „Kdysi dávno prohlásil legendární trenér Tomáš Pospíchal památnou větu: „Fotbal nemá logiku“. Tento slogan přesně platil pro utkání Čkyně – Mirovice. Domácí tým na nás hned od počátku vletěl takovým způsobem, že naše oslabené mužstvo, z různých důvodů chybělo pět hráčů základu, nevědělo, kam dříve skočit a koho bránit. Přes velkou územní převahu a takových pološancí přišla v desáté minutě obrovská šance domácích, kterou výtečně vychytal na poslední chvíli nohama brankář Čejdík. Tlak domácích trval asi ještě do dvacáté minuty, kdy trochu polevil a my jsme se dostávali ojediněle do šancí, především standardních kopů. I přes převahu domácí a jejich dalších šance jsme poločas drželi nulu na svém kontě. Ve čtyřicáté druhé minutě našel míč před vápnem Vaška Jelínka, který rozehrál přesně na Matěje Štochla a ten se ze šestnáctky již nemýlil. Do šaten jsme odcházeli za příjemného stavu s jednogólovým vedením,“ shrnul první půli mirovický Břetislav Mikeška.

„Do druhé půle udělal trenér Obyt dvě hráčské změny. Obrázek hry se však moc nezměnil, domácí opět hráli s velkou převahou při držení míče, ale naše defenzíva odolával. Hrozili jsme z ojedinělých brejkových protiútoků a asi v šedesáté minutě Honza Císař jeden z nich využil a zvýšil náš náskok už na dvě branky. Domácí pokračovali v zahazování šancí a hlavně si lámali zuby na našem gólmanovi. Asi v sedmdesáté třetí minutě jsme udeřili potřetí. Prudký centr z levé strany umístil tentokrát hlavou do sítě opět Matěj Štochl. Při takovémto průběhu utkání pro nás neskutečný výsledek. Domácí se konečně dočkali vstřelení branky v osmdesáté třetí minutě a nevím, jak by utkání skončilo, kdyby gólman Čejdík o tři minuty později nevytáhl opět zázračný zákrok a chytil jasný gól. Poté jsme utkání v pohodě dohráli. Vyzvedl bych ještě přesné a výborné rozhodování trojice rozhodčích. Pro domácí velmi smutné utkání o to radostnější pro nás. A znovu opakuji to krásné, že fotbal nemá logiku,“ doplnil B. Mikeška.