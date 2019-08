Čkyně – Sedlice 4:0 (0:0). 51. V. Turek, 55. J. Brabec, 60. A. Klose, 80. J. Fiedler.

„Utkání se Sedlicí vypadá výsledkově jednoznačně, ale bylo to těžké. Věděli jsme, že Sedlice má Davida Dumského a ten je schopen utéci každé obraně v soutěži. Přesto jsme ho pustili několikrát do velkých šanci. V prvním poločase nám utekl a přehodil i vyběhnuvšího Formánka, ale naštěstí míč skončil na břevně. Poločas jsme hledali, kudy a jak do sedlické obrany. Ve finální fázi jsme byli hodně nepřesní. Snad ani jediný centr nebyl přesný a tak poločas skončil bez branek. Druhý už jsme dokázali zlomit pro sebe a nutno dodat, že velkou pracovitostí zaslouženě. Sérii rohů zakončil Turek střelou k tyči. To nám pomohlo a uklidnili jsme se. O pět minut později důrazem zvýšil Brabec na 2:0. A dobrou desetiminutovku zakončil po hodině hry tvrdou střelou z vápna Klose na 3:0. Nutno dodat Adam, nikoli Miro. Dalo by se říci, že utkání bylo rozhodnuto, ale Dumský pořad dál zlobil svou rychlostí a zaměstnával domácí obranu, ale ta včetně gólmana mu skórovat nepovolila. Střídající hráči stejně jako v Oseku přinesli svěží vítr a pěknou akci deset minut před koncem, kdy běžel sám na brankáře hostů Miklas, ale ještě lépe přihrál Fiedlerovi, který již do prázdné branky nemohl nedat a zvýšil na 4:0. Poté již gól nepadl, a tak jsme začali proti silnému soupeři doma výhrou,“ shrnul utkání vedoucí domácího týmu Patrik Krull.