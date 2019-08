SKUPINA A

Netolice – Trhové Sviny B 10:1 (3:0). 3. (PK), 26., 46., 48., 82. a 86. J. Varyš, 12. M. Baloušek, 69. R. Meindl, 87. a 90. P. Fux – 53. (PK) O. Hruška.

Netoličtí nedali nováčkovi soutěže žádnou šanci a ostrostřelbu řídil kanonýr Jakub Varyš, který hodil ostatním střelcům v kraji rukavici hned v prvním kole. Rozhodnuto bylo po půl hodině, pak si dali domácí trochu pauzu, ale ve druhém poločase znovu zapnuli. V posledních osmi minutách nastříleli zdecimovanému soupeři čtyři góly. Netoličtí potvrdili, že by měli opět patřit ke špičce této skupiny.

SKUPINA B

Kestřany – Vacov 3:1 (2:0). 3. a 70. L. Markvart, 42. K. Holec – 71. F. Zitta.

Vacov v minulé sezoně dlouho tlačil na postup a čekalo se, že na hřišti nováčka začne nový ročník bodově. Bohužel, ztráta hned na úvod mrzí a hosté se musejí z porážky poučit.

Sedlice – Stachy 3:2 (2:1). 26. Z. Mikeš, 36. D. Dumský, 89. F. Rakovan – 11. J. Pešl, 88. P. Záleský.

Sedlice by měla opět patřit mezi spolufavority tohoto soutěžního ročníku. Stašští nezačali zápas vůbec špatně, šli do vedení, ale zkušený domácí celek dokázal ještě do přestávky stav otočit. Hosté se snažili s domácími držet krok i po změně stran, ale inkasovali třetí branku. Ani za tohoto stavu se Stašští nevzdali, Záleským snížili, ale na vyrovnání již nebylo času ani sil.

Strunkovice – Cehnice 4:2 (1:2). 19. M. Dvořák, 53. V. Páník, 65. J. Gažík, 88. O. Váša – 20. P. Krejsa, 36. M. Kroupa.

Strunkovičtí se netají tím, že by chtěli hrát na špic soutěže. V duelu s Cehnicemi šli také do vedení, ale soupeř vzápětí vyrovnal a šel dokonce do vedení. To domácí hráče zaskočilo, ti se snažili tlačit do obrany soupeře, ale srovnali až po deseti minutách druhé půle. Třetí branku vstřelila jejich nová posila Gažík, přesto se museli o body stále strachovat. Pojistka přišla až v závěru utkání. „Hodně vydřené tři body. Soupeř hrál dobře a v první půli byl lepším týmem. Po přestávce se hra vyrovnala a ke konci už jsme měli navrch my,“ shrnul duel domácí asistent trenéra Petr Kortus.

Prachatice B / Záblatí – Bělčice 1:0 (0:0). 78. M. Kolafa.

Prachatická záloha hrající v Záblatí začala sezonu dobře. Ve vyrovnaném a bojovném utkání se štěstíčko přiklonilo na stranu domácích deset minut před koncem, kdy se trefil do černého M. Kolafa.

Osek B – Čkyně 1:4 (0:1). 56. (PK) L. Blatský – 33. J. Brabec, 65. V. Turek, 70. M. Kuta, 90. (PK) M. Gerold).

Výborný vstup do sezony. Výkon Čkyňských chválili i domácí fukcionáři a jejich výhru označili za zaslouženou. Po hodině hry byl stav ještě remízový, ale hosté v poslední půlhodině přidali, bylo jich plné hřiště a své šance dokázali proměňovat. Čkyňští tak potvrdili předsezonní prognózy, že by měli patřit ke špičce soutěže. Výhru nyní musejí potvrdit doma se Sedlicí.

Husinec – Střelské Hoštice 0:1 (0:0). 90. P. Rejšek.

Souboj nováčků přinesl bojovný fotbal z obou stran. Nikdo nechtěl v úvodním kole zůstat bez bodu, ale Černý Petr zůstal nakonec domácímu Slavoji. Tři body vystřelil v poslední minutě utkání hostujícímu celku Rejšek. Husinečtí si tak na první bod musejí počkat a těžko ho budou získávat i příště ve Vacově.