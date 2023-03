Jak tedy vidí v klubu jaro? „Po skončení podzimu jsme si jako výbor vše vyhodnotili s hráči i trenérem. Shodli jsme se na nutnosti razantní změny. Nebylo to ale o tom, že bychom chtěli za každou cenu vyměnit trenéra Pepu Raušera. Byli jsme s ním spokojeni, ale nefungovalo to v týmu na hřišti. V mnoha zápasech se mělo bodovat, ale neuspělo se. Prohrávali jsme se soupeři, kteří nebyli lepší, ale prohráli jsme si to sami. Již před podzimem jsme udělali spoustu věcí, aby to nedopadlo tak, jak to nedopadlo. Stálo nás to všechny plno sil a nervů. Ale nepovedlo se to oživit,“ vrátil se ještě k podzimu předseda klubu Petr Kouba.

Vyústěním všeho bylo, že se o první mužstvo stará tým bývalých hráčů. „Domluvili jsme se se členem výboru Jirkou Pěstou, že vytvoří realizační tým pro áčko, který by se měl pokusit udělat něco, co by vedlo k záchraně. S Jirkou se do toho pustili David Lachkovič, pomáhá Lukáš Kubát a záblatští kluci Martin Tomek s Lukášem Sarauerem, které já trénoval v Prachaticích. Kluci přesvědčili Pavla Bajčíka, aby se týmu ujal jako hlavní trenér. Podařilo se nám získat pět nových hráčů,“ uvedl ke změnám předseda klubu.

Na podzim Prachatické trápil fakt, že prakticky v každém zápase nastupoval jiný gólman a především se nedávaly góly ani z těch největších šancí. Tady by mělo dojít ke změně. „Podstatné je, že přišel gólman Lukáš Coufal. V Prachaticích začínal, chytal dorosteneckou divizi, pak odešel do Dynama. následně do Rakouska a nyní je u nás. To by měl být základní stavební kámen týmu, který by to měl všechno uklidnit“ vypíchl největší posilu Petr Kouba s tím, že do pole přišli další čtyři zkušení fotbalisté.

A jak je předseda spokojen s přípravou na jaro a v co věří? „Viděl jsem sice až generálku, která se zrovna moc nepovedla, ale věřím, že to v sezoně bude o něčem jiném. Kluci chodí poctivě trénovat, trenér s nimi dělá maximu. I když to nebude jednoduché, tak věřím, že bychom se mohli na jaře ode dna odrazit. Kluci k tomu přistupují poctivě, v týmu je dobrá atmosféra. Nechme se na jaře překvapit," hledí do jarní části Petr Kouba a dodává: "Věřím, že už začneme dávat góly. Na podzim nás nejvíce srážely právě neproměněné šance a na druhé straně lacině inkasované branky po školáckých chybách. Byla to část sezony, jakou jsem nikdy předtím nezažil a doufám, že už nikdy nezažiju."