Lažiště – Osek 1:1 (0:1). 58. M. Sedláček – 39. J. Říský.

Domácí měli soupeři co oplácet za loňskou sezonu, kdy mu doma podlehli 1:4. Tentokrát brali bod, ale ke spokojenosti bylo daleko.

„Po zápase v Milevsku nám vypadli tři hráči ze základu. Zranění ze zápasu si přinesl Hušek, Makoš inkasoval červenou a v týdnu se v práci zranil Jakub Rauscher. Hru jsme zjednodušili a klukům asi nemám co vytknout. Nechali tam všechno, bojovali, zejména ve druhém poločase jsme byli lepší a měli Osek na jejich půlce. Bylo tam břevno, párkrát to skákalo po brankové čáře, byly tam šance. V poslední minutě mohl hlavou rozhodnout Kamil Tobiáš, ale Chaluš měl v rukavicích asi magnet,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Rauscher.

Ze strany lodivoda domácího celku se snesla i kritika na hlavu sudích. „Soupeř neměl dohrávat v jedenácti lidech. Byl tam ukázkový zákrok na červenou, když šel hráč oběma nohama dopředu. Jejich výkon se mi celkově nelíbil a při podobných zápasech si vždy vzpomenu na slova kluků, kteří hrají v zahraničí, že právě kvůli takovým zápasům u nás hrát nechtějí. Musím se ještě podívat na video, ale myslím si, že jsme gól dostali z ofsajdu. Naopak ve druhé půli jdeme sami na bránu, hráč předběhne beka a je to ofsajd. Nakonec se nic neděje a všichni to tolerujeme. To jsou věci, které fotbalu škodí. Nehrajeme tady o nic, měli bychom přilákat k fotbalu lidi a sponzory. Pak se všichni diví, že to nikoho nebaví. Když se ještě vrátím k minulému kolu, tam měl zrovna Osek také dostat červenou a spravila to jen žlutá. To jsou věci, které fotbal kazí,“ shrnul své pocity Josef Rauscher a dodal: „Příště jedeme na Rudolfov a věřím, že pokud podáme podobný výkon a vrátí se nám tři hráči, tak máme šanci bodovat.“