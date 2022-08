Jan Děd věří v dobrou sezonu. Foto: Zdeněk FormánekZdroj: Deník/ RedakceSezona však bude nesmírně náročná. A skupina čítá jak zkušené týmy, tak ambiciozní nováčky. "Bude to hodně náročná sezona, obzvlášť vstup do ní. První tři kola jsou strašně těžká a musíme je zvládnout dobře, abychom se chytili i psychicky. Začátek s Roudným. Za mě je to již dopředu jasný postupující. V přípravě 4:0 s týmy z KP něco naznačují. A pak jedem do Kaplice a doma derby s Vimperkem," upozorňuje na nutný soolidní vstup do sezony trenér.

I ve Čkyni se měnilo složení kádru. " o se týče změn v kádru, tak na půl roku pracovně nebude Fiedler (USA) a Friedel (Německo). Doplnili jsme kádr Kralikem (návrat z Německa), Ratajem (návrat z Dynama) Chválem s Košnařem (hostování z Máří) a Vojtou z Vimperka. Stále ještě nemůžeme počítat ze zdravotních důvodů s Pešlem a Novotným. Posledně jmenovaného chválím, jak tvrdě pracuje na návratu zpět," probral příchody a odchody Ja Děd.

Csaplárova past sklapla v pohárovém utkání ve Čkyni, domácí postupují

Sesona sice teprve začne, ale Čkyňští již mají za sebou jeden pohárový duel. "Letos jsme se po letech přihlásili opět do poháru. Spíše jsme to brali jako přípravné utkání, které máte prakticky zařízené. Oproti pěti účastníkům loni jich letos přibylo na 18 týmů. Porazili jsme Chýnov a další kolo sehrajeme na půdě SK Planá. Pravděpodobně na konci podzimní části sezony," připomněl trenér.

Ve Čkyni se však pustili také do úpravy zázemí svého fotbalového stánku. "Letos jsme na hřišti provedli výstavbu osvětlení, takže jak se blíží změna času, tak nebude problém trénovat pod světly a omezovat se startem tréninku, super," kvituje změnu Jan Děd a vrací se ke startu sezony: "Takže zveme všechny naše fandy a především bubeniky na start tuto sobotu od 17 hodin, kdy přivítáme favorita na postup Roudné. Loni jsme je tu dokázali porazit a věřím, ze zadarmo tu opět nic nedostanou."