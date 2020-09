Osek B – Čkyně 3:4 (1:0). 16. a 79. Brabec, 72. Diviš – 54. Kuta, 90., 92. a 94. Fiedler.

„Utkání začalo větší aktivitou z naší strany. Zahazovali jsme však šance, a tak udeřil soupeř. Nákop do šestnáctky využil Brabec a před gólmanem píchl míč do sítě. My se nevzdali, do soupeře bušili, ale šance opět nedávali,“ komentoval první půli sekretář čkyňského celku Patrik Krull.

„Druhá půle začala našim tlakem a v 52. minutě vyrovnal střídajíc Marek Kuta. Již to vypadalo, že dáme i druhý gól, ale pozorně bránící domácí dali po hrubé chybě naší obrany na 2:1 a než jsme se vzpamatovali, tak to bylo po tečované střele 3:1. Byli jsme na ručník. Ale nevzdali jsme to a v 90. minutě snížil Fiedler na 3:2. V nastaveném čase přidal další gól na 3:3. Posíleni euforií z vyrovnání jsme na soupeře vlétli, po odraženém míči se do střely opřel opět Fiedler a dal náš čtvrtý gól. Po rozehrání se míč dostal k našemu Marku Kutovi, soupeř šel do souboje skluzem a bohužel má ze souboje Marek zlomené holenní i lýtkovou kost. To byla jediná kaňka na jinak zajímavém duelu,“ uvedl ke druhé půli Patrik Krull a doplnil: „Rád bych apeloval na všechny hráče, ať jsou k sobě ohleduplní a mají k sobě respekt. Jsme lidé, co chodíme do práce a do škol a především sportovci. Za celý náš klub přejeme Markovi brzké uzdravení. Drž se Máro, zase budeš dávat góly.