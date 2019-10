TJ Šumavan Vimperk - Slavia ČB 6:1 (1:0). Branky Vimperka: Kubačka 2, Potůček 2, Benda, Novotný. Sestava: Svěchota - Bašta, Hejtmánek, Chalupa, Schettini - Sýs, Kubačka, Novotný, Potůček - Chvosta (k), Benda. Střídali: Vrábel, Hamburg, Štěpánek, Paletář. Trenér: Lukáš Sýs

"Do utkání jsme vstoupili dobře a vytvořili si plno šancí, ty se nám bohužel nedařilo proměňovat. Soupeř zodpovědně bránil a my jsme našim pomalým přechodem do útočné fáze chodili pořád do zabezpečené obrany, protože se soupeř vždy stačil ve velkém počtu hráčů vrátit do své obranné poloviny. Jedinou branku tak první poločas vstřelil výborně hrající Pavel Kubačka. O poločasové přestávce jsme si řekli, co je třeba do druhého poločasu změnit, naši hráči zrychlili přechod do útoku a postupně jsme vstřelili ve druhém poločase pět branek. Soupeř vstřelil jednu branku, na kterou jsme mu nahráli a tak celkové skóre na konci utkání bylo 6:1. S předvedenou hrou můžeme být spokojeni. V prvním poločase se nám sice nedařilo tolik střelecky, ale nehráli jsme špatně. Myslím, že jsme zaslouženě po šesti kolech na prvním místě tabulky. Za výkon chci pochválit středové hráče Novotného s Kubačkou. Výborný výkon a nálepku hráč utkání si zaslouží naši střední obránci Hejtmánek a Chalupa. V příštím kole zajíždíme na hřiště Vodňan a postavení v tabulce nám nevelí nic jiného než vyhrát," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.