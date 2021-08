Úvodní kolo fotbalového krajského přeboru postavilo proti sobě celky Blatné a Milevska. Domácí se potýkají s velkou hráčskou obměnu, musejí spoléhat na své mladé odchovance, a tak byl v tomto duelu možná mírným favoritem celek hostů. Ten si také nakonec odvezl tři body.

Fotbalisté Blatné. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Podle mého jsme proti Milevsku odehráli maximum, co šlo. Před sezonou odešli klíčoví hráči, na začátku sezony máme další hráče zraněné a zdravotně indisponované. Do zápasu tak museli nastoupit i veteráni Michal Vanduch s Michalem Brabcem,“ uvedl k utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek a pokračoval: „Dostali jsme po naší chybě rychlý gól. Po čtvrt hodině šel soupeř do deseti, ale my přesilovku nedokázali využít. Zkrátka hrají ještě mladí kluci, kteří potřebují vyzrát. Přesto jsme dokázali snížit na 1:2 a měli i další výbornou šanci, ve které to Král netrefil. Sice jsme ještě jeden gól dali, ale ten nebyl pro ofsajd uznán.“