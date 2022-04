Branky: 2. a 67. Süsmelich, 39. Kortan, 76. Petr (11) – 72. Petřík. ŽK: 0:1 (Viták). Rozhodčí: Polák – Jevčák, Macko. Diváci: 71.

Sestavy – Milevsko: Dvořák – Kálal, Vakoč (41. Pich), Petr, Málek – Süsmelich (64. Souček), Marvan, Bártík, Přibyl (78. Novotný) – Hadáček (78. Imbr), Kortan. Čimelice: Šípek – Klimeš, Maršík, Viták, Rambous – Šťástka (82. Varhan), Hegenbart, Nekl (86. Ulč), Hák (62. Nosek) – Říha (72. Dubský), Petřík.

V Milevsku bylo hřiště s přírodní trávou pod sněhem, a tak se derby hrálo na umělce. „Ještě dopoledne jsme si mysleli, že by se to dalo zvládnout na přírodní trávě, ale pak jsme museli vzít za vděk umělkou,“ uvedl k předzápasové situaci milevský trenér Miroslav Strnad.

Podle postavení v tabulce a jarní formy byli domácí favoritem. Derby však bývají ošemetná. „Kluky jsme upozorňovali na to, že to bude úplně jiný zápas. Naše vzájemné zápasy jsou více vyhecované než ty ostatní. Ale musím říci, že jsme zápas zvládli velmi dobře a měli ho pod kontrolou,“ komentoval Utkání trenér Strnad.

Milevsko nasbíralo na jaře ze čtyř utkání sedm bodů. To by mělo znamenat spokojenost. „Je to tak. Mrzí nás ztráta bodu v Prachaticích a dvou ve Strakonicích, mohlo to být ještě veselejší. Nicméně máme na jaře sedm bodů, dostali příležitost všichni hráči našeho kádru, takže spokojenost,“ doplnil trenér Strnad.

Čimelice ve třech jarních zápasech nedaly ani gól. Nyní jeden, ale zase jich hodně inkasovaly: „Je to stále dokola. Řekneme si, že nesmíme brzy dostat gól, abychom soupeře trochu znervozněli, ale dostaneme branku ve druhé minutě. V naší situaci je to pak těžké. Děláme si to sami a v zápase je vidět, že nemáme kvalitu, těžko si dáváme dvě tři nahrávky. Když už někam doběhneme, tak kvalita provedení rozehrávky je špatná. Nedáme si míč na tři metry a zbytečně se dostáváme pod tlak. Sice jsme dali jeden gól, ale žádné další extra šance jsme neměli. Minule s Dražicemi, jsme šance, měli, ale nedali je. S Milevskem jsme vytěžili z minima maximum. Tím nechci říci, že by nás Milevsko nějak snadno přehrávalo, hrálo se spíše ve středu hřiště a ke koukání to asi moc nebylo,“ shrnul utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina a doplnil: „Musíme se soustředit na to, abychom něco natrénovali. Mohl by nás nakopnut nějaký jednoduchý gól. Je to v hlavách, je vidět, že jdeme již na hřiště s hlavou dole. Pak je to složité.“