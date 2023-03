/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Tatranu Prachatice začali jarní část krajského přeboru vysokou porážkou 0:7 na béčku Táborska. Doplatili na to, že domácí našlapali sestavu hráči z ligového kádru.

Prachatičtí fotbalisté prohráli na béčku Táborska 0:7. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Silon Táborsko B – Tatran Prachatice 7:0 (4:0)

Branky: 6. a 25. Ede, 7., 13. a 56. Tolno, 83. Činčura, 86. Neužil. ŽK: 1:0 (Mezera). Rozhodčí: Boček – Kollmann, Votava. Diváci: 65.

Sestava Prachatic: Coufal: – Kovář, Král, Legdan, Kováč, Luňáček – Horák, J. Pravda, Fürbach – Jakub Rauscher – Kasík

Prachatičtí byli ve složité situaci. S jediným bodem na kontě by potřebovali bodovat i venku, ale v sestavě domácích vyběhlo hned pět hráčů s ligovými smlouvami. A ti byli samozřejmě znát. „Domácí hráči z vyšší soutěže byli znát především ve chvílích, kdy jsme udělali chyby. Ty soupeř nekopromisně trestal. Jejich útočná síla byla obrovská. Zvláště na umělce, kde to hráli rychle po stranách. Po čtvrt hodině to bylo o tři branky. Náš gólman si ani nesáhl na míč a třikrát ho lovil ze sítě. Ale faktem je, že hned na začátku propadl míč za domácí obranu, Kasík šel ze strany na bránu, ale místo zakončení řešil situaci nahrávkou, ze které nic nebylo. Škoda, mohl se ten začátek vyvíjet jinak. Ale začátek byl z naší strany zakřiknutý. Postupně se hra lepšila,“ shrnul první půli Martin Tomek z prachatického realizačního týmu.

Porážka 0:7 je z tohoto utkání až příliš krutá. „Je to tak, dostali jsme sice sedm branek, ale dají se najít i určitá pozitiva. Vydrželi jsme s domácími běhat celý zápas, což ocenil i domácí trenér. Druhá půle byla poměrně vyrovnaná, z naší strany šel výkon nahoru a byly tam i šance. Hlavně v tom byla z naší strany bojovnost, nikdo to ani za nepříznivého stavu nevzdával,“ doplnil Martin Tomek.

Prachatičtí fotbalisté v dalším kole hostí Třeboň. Hraje se v sobotu 18. března od 15 hodin.