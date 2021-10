Blatná – Český Krumlov 0:7 (0:4). 4. a 70. D. Tůma, 25., 32. a 60. P. Vaněk, 42. a 72. M. Švec.

Sestava Blatné: Peroutka: F. Hrádek (38. Antoš), Hlaváč, Bláha (39. Sedláček), Peleška – Šimůnek, Kůst (77. Chlanda), Prokopec, Král – Říha, A. Hrádek.

Od začátku utkání hosté potvrzovali své postavení v tabulce a nakonec z toho bylo sedm branek v domácí síti. „Kvalita Krumlova je daná. My měli navíc sestavu o dost ořezanou, když chybělo několik hráčů, kteří by jinak nastoupili. Přestože jsem chtěl, abychom vydrželi co nejdéle bez inkasované branky, tak jsme první gól inkasovali po pár minutách a bylo vidět, kdo je pánem na hřišti. Nemohli jsme očekávat nějaký jiný výsledek, i když těch sedm branek je zase až moc. My, když jsme se sporadicky dostali do nějaké šance, tak jsme ji neproměnili. Výsledek tedy hovoří za vše,“ komentoval utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.

Zajímavostí na domácí straně zajisté bylo to, že se ve druhém poločase v jednu chvíli objevili na hřišti hned čtyři gólmani. „Šimůnek je bývalý gólman, pak nastoupil Sedláček, který chytá za dorost a béčko. Do pole pak šel i Chlanda. S Peroutkou, který začal mezi tyčemi, to tak byli opravdu čtyři gólmani,“ doplnil blatenský trenér.