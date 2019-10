V dalším kole B skupiny I.B třídy zajížděli čkyňští fotbalisté na hřiště nepříjemného nováčka do Kestřan. S ohledem na jejich souboj se Strunkovicemi o vedení v tabulce potřebovali vyhrát.

Kestřany – Čkyně 0:3 (0:1). „Do Kestřan jsme odjížděli odhodlaní přidat do naší sbírky další, tedy desátou výhru v tomto soutěžním ročníku. To se povedlo ale nerodilo se to lehce. Do vedení jsme šli po dobrém začátku již v desáté minutě, když Samohejl výborně napadal domácí rozehrávku a nadvakrát protlačil míč do branky. Do poločasu jsme byli lepším týmem, vypracovali si několik dalších šancí, ale navýšení skóre Kuta, Chalupa či Král odmítli,“ komentoval první poločas vedoucí čkyňského týmu Patrik Krull a pokračoval ke druhé části: „Do druhé půle nastoupili domácí odhodlaní vyrovnat, ale všechny jejich šance nebo pokusy vybojovat standardní situaci nebo pokutový kop jsme eliminovali. V 75. minutě jsme zahrávali standardní situaci, při které se nejlépe orientoval Chalupa a hlavičkou gólmanovi do protipohybu navýšil naše vedení. Hned o dvě minuty později zatloukl poslední hřebíček do pomyslné domácí rakve střelou z vápna střídající Fiedler a bylo po zápase. Utkání se pak jen dohrávalo po většinu času s míčem na našich kopačkách. Musíme pochválit všechny, budeme se opakovat, ale jsme velice rádi, že máme tak široký kádr, že se můžeme spolehnout i na každého z náhradníků, kteří pokaždé přinesou do hry svěží vítr. V dalším kole nás čeká doma předposlední Husinec a určitě budeme chtít přidat do sbírky další vítězství a upevnit si tak první místo v tabulce.“