Lažiště – Junior Strakonice 3:1 (1:1). 4. M. Sedláček, 62. M. Hojdekr, 86. J. Makoš – 34. V. Šrámek.

„Bylo to upracované vítězství. Na těžkém terénu jsme měli ideální vstup do zápasu a brzy vstřelili vedoucí branku. Přišla i další šance, tu jsme ale neproměnili a pak jsme zničeho nic vypnuli. To již je u nás standardní. Strakoničtí byli od té chvíle více na balonu, byli lepší a ač si nevypracovali žádnou velkou šanci, podařilo se jim zaslouženě vyrovnat. O přestávce jsme si museli důrazně říci, že bez důrazu, nasazení a obětavosti se fotbal hrát nedá. Ve druhém poločase jsme soupeře předčili, vytvořili si šance a dali gól na 2:1. Měli jsme i další šance, ty však měl i soupeř, ale v klíčovém momentu nás podržel gólman Vašura. Rozhodli jsme pak pět minut před koncem utkání ze standardní situace. Možná to bylo sporné, nedokážu to posoudit, ale rozhodčí situaci posoudil jako malou domů a my z toho dali třetí branku. Soupeř pak měl ještě šanci z trestňáku snížit, ale nedal. Myslím si, že jsme si za druhý poločas tři body zasloužili. Ale neuhráli jsme je žádným super výkonem, bylo to hlavně ubojované vítězství,“ zhodnotil utkání lažišťský trenér Josef Raušer.