Čkyně – Střelské Hoštice 3:0 (0:0).

„Tentokrát jsme do utkání vstoupili aktivně a hned od úvodního hvizdu se do soupeře pořádně zakousli. Měli jsme tlak, byli aktivní, snažili se neustále kombinovat a dostávali se do šancí. Soupeř však přesto dokázal v prvním poločase neinkasovat branku a naopak v jeho závěru mohl po brejku skórovat Ševčík. Když dostal trochu prostoru, narazil si míč a běžel sám na gólmana Miklase. Ten mu však včasným vyběhnutím zkazil radost a velkou šanci zlikvidoval,“ komentoval první poločas utkání vedoucí čkyňského celku Patrik Krull.

Favorit se tedy branek dočkal až po změně stran. „Obraz hry byl i po přestávce stejný jako v poločase prvním. My však hru ještě více zpřesnili a před branku soupeře začaly ze stran létat centry. Hosté byli neustále pod tlakem, což nakonec nevydrželi. První branku jim vstřelil Fiedler po dobrém důrazu v šestnáctce. Druhou branku přidal po sraženém míči Miklas a na 3:0 zvýšil Brabec, když míč do branky doslova uklidil,“ komentoval druhý poločas Patrik Krull a doplnil: „Předvedli jsme zodpovědný výkon jak v obranné činnosti, tak i v útočné fázi a získali zaslouženě všechny tři body. Teď si dáme nucenou pauzu. Na jak dlouho to bude, to se teprve ukáže. Děkujeme všem našim pořadatelům za skvělé fandění.“