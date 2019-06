Junior Strakonice – SK Lhenice 1:3 (0:1). 81. D. Bálek – 23. (PK) P. Prenner, 71. T. Balica, 78. R. Iliev. ČK: 1:0 (48. T. Zelenka).

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, a těší mě, že to stejně viděli i příznivci domácích. Hráli jsme uvolněně a byli o něco živější, než domácí. Kromě dvou nebezpečných střel, které velmi dobře zneškodnil náš brankář Dan Rapčan, v prvním poločase nic většího neměli, naopak my mohli vlastně zápas rozhodnout, bohužel jsme ty situace neřešili dobře. Na začátku druhé půle jsme měli možnost zvýšit naše vedení, ale neproměnili jsme penaltu, navíc domácím byl vyloučen hráč. A přišla trochu neurovnaná část utkání, kdy se domácí snažili s výsledkem něco udělat a my se naopak o něj trochu báli. Stále jsme ale byli podle mého názoru nebezpečnějším týmem a po druhém gólu už vývoj zápasu celkem kontrolovali. V tomto zápase mě mrzí obdržená branka, ale na podobném projevu se dá stavět, hráči to odpracovali a musím je za jarní část soutěže pochválit. Vždy je co zlepšovat, ale v rámci možností jsme se poprali se všemi problémy a hlavně se kluci přesvědčili, že to naše společné snažení má smysl a že jsme schopni se někam posouvat, je to jen o nich. Konečné třetí místo je krásné, je to zásluha všech, prezidentem počínaje a správcem hřiště a našimi skvělými fanoušky konče. Těm patří za jejich podporu velký dík,“ shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.