Větřní - Lhenice 5:1 (2:1). Ovšem též doplatili na neproměňování gólových šancí, což se ukazuje jako vleklejší bolest. Sice se v úvodu utkání ujali vedení, čímž však přesná střelecká zakončování vyčerpali na rozdíl od domácího týmu, který gólové možnosti dokázal produktivně využít. Nutno podotknout, že vlastní průběh zápasu neodpovídal tomu, že nakonec skončí pro Lhenické debaklem.

Jako první (již ve 2.´) ohrozili soupeřovu branku z úniku domácí, ale lhenická obrana jej ještě zavčasu stačila přerušit. Hned ve 4.´se hosté revanžovali, a to po hlavou nevydařeném odvrácení míče domácím stopérem k Mahákovi, co po jeho získání vyzval Mrkvičku k zakončení, který v jasné šanci před brankou ji netrefil. Běžela 6.´ a Mahákem vybojovaný balón poslal Dom.Kiš do šestnáctky, kde D.Trojan jej k němu odražený uklidil do sítě. Lheničtí šli do vedení (0:1) ! V 9.´to byl Mahák, co mohl navýšit vedení svého týmu, ale přelobovat ve výhodné pozici domácího gólmana Dobrovodského se mu nepodařilo. Po nařízeném trestném kopu za sporný faul měli domácí (ve 12.´) blízko k vyrovnání, avšak gólman Dvořák byl výborným zákrokem , sice nadvakrát, proti. Ve 20.´, po vydařené kombinaci ve středu hřiště a následném průniku volným prostorem, se ke střele dostal Beran a ač měla dobré parametry, mezi tyče se nevešla. Domácí v následné 21.´odpověděli překvapivým přečíslením, kdy osamocený stopér Tůma stačil v poslední chvíli zblokovat vyslanou střelu na Dvořáka, aby hned i ta následná se štěstím minula cíl. Ve 27.´ rychle založenou slibnou akci Maháka s Mrkvičkou druhý jmenovaný opět nezakončil přesně. Ve 34.´, po centru do velkého vápna, lhenická obrana nepokryla Sukdoláka , který zamířil přesně a srovnal na 1:1. Ve 38.´vyslal na branku domácích dalekonosnou střelu Rosa, směrovala do jejího středu, a tak si s ní brankář Dobrovodský snadno poradil. Blížil se závěr prvního poločasu, v němž ve 40.´ hostující tým chyboval ve středu pole za následujícího průniku domácích, který se snažil gólman Dvořák zastavit vyběhnutím, avšak Ješina jej z dálky chytře přehodil a poslal Větřnínské do vedení (2:1). Za tohoto brankového stavu první poločas skončil a do druhého tak domácí tým vstupoval s jednogólovým náskokem.

V první polovině poločasu druhého, za lhenické herní převahy, to byl v jejím úvodu především Mahák, který útočnými výpady dával o sobě vědět, ale jednogólovou ztrátu na soupeře nezlikvidovaly. Nejprve ve 46.´po dlouhém výkopu Dvořáka se dostal za domácí obranu, příliš si ale předkopl míč, a tak nadějná možnost zůstala nevyužita. Poté (v 50.´) se prosadil před Dobrovodského brankou, kdy ji v obtížné pozici „nůžkami“ překopl, aby v 51.´, po zdařilé akci s Prennerovým vybídnutím k úniku, se řítil zcela sám na strážce domácí branky, leč „supr šance“ v jeho provedení byla zmařena. Naopak v 54.´ to byl domácí tým, který měl velkou příležitost k navýšení vedení, ovšem Dvořák ve lhenické brance skvělým zákrokem to nedopustil a svůj tým podržel. V 57.´ prováděli hosté autové vhazování, při němž jednomu z obránců pod kopačkou balón „proklouzl“ a Gutheisovi se tak otevřela volná cesta na branku ke třetímu gólu, kterou s přehledem využil (3:1). V 75.´znovu chybující Lheničtí zastavili atak domácích v šestnáctce jen za cenu faulu a nařízené penalty. Tu její exekutor Weinhard s jistotou proměnil a upravil stav již na 4:1. V 78.´ další nedůsledností umožnili Weinhardovi znovu se gólově krásně prosadit a uzavřít tak vysoký brankový účet tohoto zápasu na konečných 5:1.

Lhenickému týmu je teď třeba rychle zapomenout na obdrženého „bůra“, dobře se připravit na následující utkání doma s „Kameňákem“ a odčinit vysokou prohru.

Jan Bumba