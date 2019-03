Větřní – Lhenice 1:3 (0:3). 49. (PK) P. Gutheis – 1. T. Balica, 10. a 35. P. Prenner.

„Viděl jsem Větřní jak v průběhu podzimu, tak i minulý týden v Plané a nečekal jsem jednoduchý zápas. Domácí měli trochu problémy se složením obranných řad, což se asi projevilo hned v úvodu utkání, kdy jsme šli poměrně lacino do vedení. Zanedlouho jsme kopali penaltu za ruku a ještě do poločasu přidali třetí branku. Domácí hráli dost důrazně, atmosféra byla vyhecovaná, i při odchodu na poločasovou pauzu došlo k nějakým konfliktům a já klukům říkal, že si to můžeme prohrát pouze sami, pokud na tento styl domácích přistoupíme a nebudeme se věnovat jen hře. Hned na začátku druhé půle Větřní snížilo z penalty a my trochu vypadli z role, domácí v tu chvíli cítili šanci a my se nedostali do hry tak, jak jsme chtěli. Přesto je naše vítězství naprosto zasloužené, měli jsme mnoho příležitostí a situací, se kterými jsme měli naložit lépe a výhra mohla být mnohem výraznější, naopak domácí jsme do větších šancí nepouštěli,“ shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.