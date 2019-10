Lhenice – Sousedovice 1:1 (0:0). 57. M. Mahák – 64. . Benedikt.

„Chtěli jsme získat tři body, to je jasné, to chceme vždy. Věděli jsme, že přijede soupeř organizovaný, důrazný, že musíme být trpěliví, aktivní a musím říct, že kluci zápas odmakali, nemůžu jim upřít snahu, ale bohužel nám v některých nadějných situacích chybí víc kvality, možná i klidu a jednoduchosti, nevím. Celkově to bylo docela svižné utkání, nepouštěli jsme hosty do šancí, sami si nějaké vytvořili, ale nakonec v závěru netrefíme branku ani z malého vápna, i to je samozřejmě fotbal a nám nezbývá, než jít zápas od zápasu a pokusit se to zlomit hned v tom následujícím, i když v Nové Vsi to určitě nebude snadné, ale věřím klukům, že se dobře připravíme a přivezeme dobrý výsledek,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.