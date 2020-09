Po tentokrát nepřesvědčivém výkonu v něm přišli o všechny body i zatímní gólovou neprůstřelnost s propadem s osmi body při skóre 10:2 na 5.místo ve vyrovnané tabulce.

Roudné B - Lhenice 2:1 (1:0). Vlastní průběh zápasu „toho fotbalového“ mnoho nenabídl za oboustranně poskrovnu vznikajících gólových možností. Domácí důraznější v osobních soubojích, dravější a i rychlejší v reakcích na herní situace dokázali využít i soupeřových chyb a i málo početných brankových příležitostí. Hosté tentokrát i v ne příliš dařící se kombinaci naopak několik gólových šancí nevyužili, tu největší z nich pak v samém závěru utkání, kdy hrozící prohru jejím neproměním neodvrátili.

V prvním poločase domácí rezervní tým, za vyčkávajícího vstupu do utkání, jako první ve 4.´ ohrozil soupeřovu branku z nařízeného trestného kopu za faul na jeho pronikajícího hráče, ale s málo rasantní střelou při jeho provedení, se kterou si gólman Plojhar snadno poradil. Hostující celek obdobně v 8.´ odpověděl rovněž z trestného kopu, po nedovoleném zastavení rozvíjející se útočné akce P. Prennera s Rosou, centrem do šestnáctky, z něhož balón stačili beci zavčasu uklidit do bezpečí. V dalším průběhu hry domácí rezervisté především spoléhali na dlouhé nakopávané míče pro případně rychlé kontry, aby jeden z nich také gólově využili. Běžela 21.´a lhenickými zadáky uvolněný Mrkvička si příliš předkopl míč, u kterého byl dříve domácí gólman Hošna. Následoval okamžitě založený protiútok, při jehož zakončení využil Nekvinda na šestnáctce zaváhání vyběhnuvšího gólmana Plojhara a průnikem kolem něho dopravil balón do sítě (1:0). Lheničtí se následně snažili o „smazání“ jednogólového manka, avšak za nepřesností v rozehrávce i zbytečných ztrát míče se jim to příliš nedařilo. Roudenští také Plojharovu branku nebezpečně neohrožovali, a tak za poločasové otáčky byl na ukazateli stav 1:0 pro domácí.

Ve druhém poločase hostující týmpočal mít o něco více ze hry, byl častěji na míči než v poločase prvním. V 50.´ se do gólové šance dostal, po vybídnutí k zakončení od J. Prennera, Mahák, ale možnosti pro srovnání brankového stavu nevyužil. Naopak to v 65.´ byli roudenští rezervisté, co se v 65.´, při rohovém kopu, opět Nekvindou gólově prosadili a navýšili své vedení (2:0). Za herní převahy se v 73.´ Lhenickým podařilo snížit na 2:1, když za faul v trestném území na J. Prennera nařízenou penaltu bezpečně proměnil Tůma. Jejich snaha o srovnání brankového stavu tím vzrostla, ale obtížně se dostávali do nebezpečných zakončení přes důsledně hájící těsné vedení domácími, kteří v této fázi hry prakticky lhenickou branku neohrožovali v soustředění především na obranu. Vůbec největší supr–gólová možnost k vyrovnání se zrodila až v samém konci zápasu - v 90.´. Balón Roudenskými v nouzi v tlaku byl zahrán dozadu na gólmana Hošnu, aby se jím neutlumený odrazem dostal ke zcela volnému Mahákovi, kterému po zaváhání v zakončení stačil ze vzývající již odkryté branky jeden z domácích hráčů balón vykopnout! Vyrovnání se nekonalo, a tak Lheničtí v letošní sezóně v I.B, v pro ně nevydařeném zápase, poprvé padli.

SK Lhenice