Lhenice – Olešnice 1:3 (1:0). 29. R. Iliev – 54. S. Drtina, 56. R. Horelica, 78. M. Koktavý.

„No, co říct, zodpovědný je trenér, takže to beru na sebe, i když hráči mi to taky moc neulehčují. Měli jsme v plánu hrát ofenzivně a soupeře přehrát, což se nám první půlhodinu dařilo a měli jsme brankové příležitosti na to, abychom zápas rozhodli. Bohužel jsme skórovali pouze jednou a konec poločasu již byla hra vyrovnaná. Druhá půle byla jak ze špatného snu, hostům stačila bojovnost a nadšení na to, aby nás donutili k chybám, které navíc byli schopni potrestat. My se nezmohli prakticky na nic, nevycházela kombinace, všude jsme byli pozdě, naše fotbalová kvalita na takticky a s chutí hrajícího soupeře nestačila a my bohužel neuhráli ani bod. O každý bodík půjde i v boji o záchranu a my budeme mít další možnost ve Vimperku, kde nás čeká velmi těžké utkání,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.