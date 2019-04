Bavorovice – Lhenice 0:5 (0:3). 6. M. Mahák, 12. a 52. R. Iliev, 43. J. Beran, 60. R. Pořádek.

„Zápas v Bavorovicích pro nás začal ideálně a my po čtvrthodině vedli o dvě branky. Věděli jsme, že domácí budou hrozit zejména svou individuální kvalitou a velmi dobře zahrávanými standardními situacemi, pro které si umějí chodit. Ke konci poločasu jsme jednu takovou nebezpečnou situaci přežili a naopak do pauzy přidali třetí branku. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět skvěle a přidali další dvě branky. Na velmi nekvalitním neupraveném hřišti se poslední půlhodina dohrávala, prostřídali jsme, nikdo se nezranil, takže spokojenost, škoda jen, že jsme si při rozhodnutém stavu a s nevelkou domácí aktivitou více nevyhověli a nedohráli to na míči a ve větším klidu,“ komentoval utkání v Bavorovicích lhenický trenér Ivo Čech.