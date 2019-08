Roudné – Lhenice 3:0 (1:0). 5. M. Benda, 54. a 84. V. Kadlec.

„Domácí vyhráli zaslouženě, byli efektivnější a ukázali větší kvalitu v zakončení. Ke třem bodům jsme jim ale výrazně pomohli svými chybami, to se nám v takové míře hodně dlouho nepovedlo, dvakrát dokonce do deseti vteřin poté, co jsme v držení míče na útočné polovině. Přestože příprava na soutěž neproběhla zdaleka podle mých představ, doufám, že to není pravý obrázek toho, jak jsme opravdu připraveni. Každopádně máme na čem pracovat a snad si to uvědomuji nejen já, od tohoto kolektivu očekávám víc odhodlání, chuti i disciplíny, sezona je dlouhá, poučíme se a jdeme dál,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.