Branky: Trojan a P. Prenner – Rezek.

„Chtěli jsme si napravit reputaci, minulý zápas v Netolicích jsme vůbec nezvládli. Věděli jsme, že mužstvo z Kamenného Újezdu má směrem dopředu velkou sílu a hráče, kteří dokážou zápasy rozhodovat. Nezačali jsme špatně, byli aktivní, přesto nám hosté ukázali svou přednost a kvalitu v rychlém přechodu do protiútoku, kdy nás v první půli zachránila tyč. Něco málo jsme si o poločase řekli a ve druhé půli si podle mého názoru šli týmově za třemi body. To, co nám minulý víkend scházelo, jsme ukázali, disciplínu, energii, vůli otočit skóre. Pomohli jsme si střídáním, hru oživili a myslím, že hosté ve druhém dějství neměli vyloženou příležitost. Ošemetné situace vyřešil brankář Plojhar s dobře fungující obranou a celý tým musím pochválit, šli jsme úspěšnému výsledku naproti, tak bych to chtěl vidět každý zápas,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech a doplnil: „Čeká nás poslední utkání podzimu v Roudném, které má podle mě kvalitou tým na vyšší soutěž, ale věřím, že se dobře připravíme a pokusíme se uhrát solidní výsledek.“