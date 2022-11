Branky: Kadlec 3, Wohlgemuth 2, Navrátil a Štěpánek – Máčl a Mrkvička.

„Číslice výsledku jsou rokem narození šéfa klubu, jehož kulatiny jsme po utkání ve spojení s dokopnou oslavili. To ale je jedno z mála sobotních pozitiv. Vzhledem k aktuální formě Roudného se asi úplně nečekalo, že bychom uhráli nějaký bod, přesto jsme domácí chtěli více potrápit. Mrzí mě, že jsme udělali tolik individuálních chyb, zejména v prvním poločase. Domácí ukazovali kvalitu a nemilosrdně nás trestali. Podle mého názoru je pro jejich tým velká škoda, že nehrají vyšší soutěž již letos, myslím si, že by se neztratili ani v krajském přeboru. O půli to s námi vypadalo zle, něco jsme si ale v kabině řekli a ve druhém dějství byli odvážnější, což se projevilo vyrovnaným průběhem a dvěma vstřelenými brankami. Poslední gól v naší síti bych opět zařadil do kategorie zbytečných," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech a pokračoval: "Pokud bych měl zhodnotit půl nováčkovské sezony, řekl bych, že nám chybí reálně tři body, které vidím v domácích zápasech s Blatnou a Čkyní. V Netolicích možná taky mohlo být po 15 minutách rozhodnuto, ale za zbytek zápasu jsme si bodovat nezasloužili. Celkově to asi odpovídá, tabulka je dole vyrovnaná, na jaře bude o co hrát.“