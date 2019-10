Nová Ves u ČB – Lhenice 0:1 (0:0). 66. R. Pořádek.

„Musím za výkon kluky pochválit, domácí chtěli zlomit sérii bez bodového zisku, ale my jsme si v bojovném utkání vedli dobře a myslím, že i vyhráli zaslouženě. Bylo to hodně o soubojích a standardních situacích, tam jsou domácí nebezpeční. My chtěli trochu více zlobit z brejků a pohybem na útočné polovině, to se nám ale nedařilo úplně podle mých představ. Ve druhé půli jsme měli vyloženou příležitost Pokorným, ale do vedení se dostali až později po pěkné rychlé akci Prennera se zakončujícím Pořádkem. Navázali jsme na poctivý výkon ve druhém poločase ve Vimperku a doma se Sousedovicemi. Doufám, že kluci už zase pochopili, co je třeba podstoupit pro to, aby byla šance uhrát dobrý výsledek. Pro další těžké zápasy to bude potřeba,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.