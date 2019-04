Lokomotiva ČB – Lhenice 0:0.

„Už v týdnu před utkáním na Lokomotivě to nebylo ono, měli jsme z různých důvodů poměrně dost absencí na tréninku. Mým záměrem pro zápas, a tomu odpovídalo i rozestavení, bylo hrát aktivně co nejdále od naší branky, získávat tam míče a dostávat se poté co nejrychleji do zakončení. Bohužel se nám to takřka vůbec, zejména v prvním poločase, nedařilo. Hráli jsme pomalu, udělali velké množství chyb v přechodové fázi, nebylo to dobré. Musím ale také říci, že domácí sehráli slušné utkání, byli živí, důrazní, hrozili ze standardních situací a nebylo jednoduché se prosadit. Přesto jsem i přes provedené změny v sestavě čekal od nás více kvality. Druhá půle byla bojovná z obou stran, postupem času jsme se dostali k několika nebezpečným situacím v pokutovém území domácích a velká škoda dvou stoprocentních šancí, věřím, že při jejich proměnění bychom si odvezli tři body. Teď se budeme snažit dobře připravit na těžký zápas s kandidátem na postup z Nové Vsi,“ shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.