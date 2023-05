/FOTOGALERIE/ Souboj sestupem ohrožených celků Blatné a Lhenic přineslo další kolo fotbalové A skupiny I.A třídy. Radoval se tým ze Strakonicka.

Lheničtí fotbalisté prohráli v Blatné 0:2 (snímek je ze vzájemného utkání ve Lhenicích). Foto: Jan Klein | Foto: Deník/ Redakce

TJ Blatná - SK Lhenice 2:0 (1:0)

Branky: 45. Šimůnek Michal, 66. Čadek Filip (pen.).

Karty byly před zápasem rozdány jasně. Radovat se mohl jen vítěz. Remíza by ani jednomu celku prakticky nepomohla, i když se na konci sezony může hodit každý bodík či každý gól.

"Chybělo nám hodně hráčů, takže začnu netradičně a nejprve tímto poděkuji klukům, kteří nás vyslyšeli a v tomto pro nás nelehkém období vážili cestu do Blatné, aby nám pomohli, přestože již aktivně fotbal nehrají. Na krásném hřišti se hrál vyrovnaný zápas, ani jeden tým neměl tolik kvality, aby druhého fotbalově přehrál, šancí k vidění moc nebylo, odpovídalo to postavení těchto týmů v tabulce. Hodně se bojovalo, bylo vidět spoustu chyb a rozhodlo to, že domácí byli schopni v potřebný moment určitou kvalitu ukázat tam, kde to je rozhodující, v pokutovém území. My jsme možná mohli rozhodnout v prvním poločase, ale pár nadějných akcí jsme do gólu nedotáhli, naopak nás z ojedinělé akce po naší chybě uprostřed hřiště potrestali domácí neobsazeným hráčem uprostřed vápna. Ve druhé půli domácí přidali z penalty druhou branku za ruku hráče ležícího při skluzu na zemi, přibylo trochu emocí a tvrdších zákroků. Nevím no, nejsem pravidlový odborník a hlavní rozhodčí to určitě viděl lépe, než já z lavičky. Tady zkonstatuji, nestěžuji si, ale mluví se o shovívavosti a respektu směrem k rozhodčím. Ano, naprosto souhlasím, mělo by to být oboustranné, navíc chyby děláme pochopitelně všichni. Ale měli by si svým způsobem vystupování a rozhodování ten respekt zasloužit. V tomto zápase to úplně nesedělo. Já každopádně gratuluji Blatné ke třem bodům, my se musíme dívat dopředu, máme odložené utkání se Strunkovicemi, o víkendu pak Planou a svých starostí víc než dost," komentoval utkání Lhenický trenér Ivo Čech.