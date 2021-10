Prachaticko – Fotbalová I.B třída ve své prachaticko strakonické skupině B získává na dramatičnosti. Po sváteční dohrávce a víkendovém 8. kole se na čele tabulky usídlil SK Lhenice.

Fotbalová I.B třída: Lhenice - Vacov 2:1. | Foto: Jan Klein

V soutěžním ročníku 2018/19 skončili Lheničtí třetí v I.A třídě a v nedohraném ročníku 2019/20 šli z jedenáctého místa dobrovolně do I.B třídy. A chvíli to vypadalo na to, že do dalšího ročníku 2020/21 půjdu dokonce až do okresu. K tomu naštěstí nedošlo, ale 12. místo po osmi kolech (víc se jich nestihlo) skupiny A nevěštilo nic dobrého. Ve Lhenicích však přes letošní covidové jaro nezaháleli a dali dohromady tým, který nově ve skupině B hraje prim. Že by návrat ke starým dobrým časům?