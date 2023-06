/FOTOGALERIE/ Výhra na hřišti Kamenného Újezda mohla ještě vrátit lhenické fotbalisty do přímého souboje o záchranu I.A třídy. Nepodařilo se.

Lheničtí fotbalisté prohráli v Kamenném Újezdě 0:1 (snímek je z podzimního vzájemného duelu). | Foto: Jan Klein

Kamenný Újezd - SK Lhenice 1:0 (0:0)

Branka: 85. Špát Martin.

"Zápas v Kameňáku jsme nezvládli tak, jak jsme chtěli a nemyslím jen výsledek. Jedna věc je, co si k utkání řekneme, druhá pak, na co ve skutečnosti máme a pak také, co na hřišti předvedeme. Začali jsme aktivně, ale postupně se více prosazovali domácí, zejména útočné duo Prokop - Dvořák nám dělalo velké problémy svým pohybem a kvalitou práce s míčem. My jsme se na útočné polovině prosazovali velmi sporadicky, ve středu hřiště neměli odražené míče a branku v prvním poločase ohrozili minimálně. Domácí byli aktivnější, důraznější a nebýt povedených zákroků brankáře Plojhara, nebylo by poločasové skóre vyrovnané. Ve druhé půli jsme se trochu zvedli, chybělo ale více kvality v zakončení a později také více sil a energie, abychom šli do vedení. Nakonec vítěznou branku po naší nedůslednosti vstřelili domácí, z pohledu počtu brankových příležitostí asi zaslouženě," hodnotil utkání lhenický trenér Ivo Čech a doplnil: "Čekají nás dva domácí zápasy se soupeři z první poloviny tabulky. V sobotu teď s Roudným, které si hraje víceméně svou soutěž a pořádá střelecké závody, uvidíme, pokusíme se připravit co nejlépe."