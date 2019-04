Lhenice – Nová Ves u ČB 4:2 (1:2). 15. P. Prenner, 52. R. Pořádek, 55. R. Iliev, 90. Dominik Kiš – 21. V. Neumann, 44. A. Prokop.

„V zápase s Novou Vsí jsme myslím zaslouženě brali tři body. Již v první půli jsme mohli jít do vedení, ale nakonec jsme těsně před pauzou naopak my dostali po zbytečné chybě druhou branku. Hosté nám dělali problémy svou fotbalovostí a výškovou převahou, ale kluci se s tím skvěle vyrovnali a ve druhém poločase šli za vítězstvím. Oživili jsme to trochu i střídáním a přišlo mi, že jsme měli ve velmi teplém počasí i o něco více sil. Za sobotní výkon, byť nebyl úplně bez chyb, zaslouží kluci pochvalu, takhle se bojuje o body,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.