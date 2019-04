Lhenice – Slavia České Budějovice 2:0 (0:0). 48. (PK) P. Prenner, 76. R. Iliev.

„Slavia se u nás představila jako velmi fotbalové mužstvo, na kterém je vidět, že hráči jsou dlouho pohromadě a vědí, co chtějí hrát, přestože letos nejsou v tabulce tak nahoře, jako v předchozích sezonách. My jsme chtěli hrát aktivně už do jejich rozehrávky, což se nám sice ne vždy dařilo, ale i tak jsme si v prvním poločase vytvořili několik velmi dobrých brankových příležitostí, které jsme bohužel nedotáhli do gólového konce. Na začátku druhé půle nám hosté pomohli poměrně hloupým faulem v pokutovém území k penaltě a my se dostali do vedení. Hrál se vyrovnaný zápas, i když postupem času nás Slávie trochu přehrávala. Výraznější brankovou příležitost si myslím ale nevypracovala. My hrozili hlavně z brejků a podařilo se nám přidat druhou branku. Pak jsme si výhru již pohlídali a dle mého tři body bereme zaslouženě, šancí jsme měli určitě více než soupeř. Děkujeme za podporu našim náročným fanouškům, jen bych jim chtěl připomenout, že jsme stále nováčkem této soutěže a že prakticky všichni hráči ji hrají prvním rokem,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.