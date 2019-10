Lhenice – Semice 1:3 (1:1). 17. P. Prenner – 2. P. Keclík, 72. M. Císařovský, 81. L. Štumpfal.

„Jsme zklamaní, je to frustrující, nebyli jsme horším týmem, měli více šancí a přesto nemáme ani bod, bohužel. Začali jsme tragicky a hned v úvodu dostali laciný gól, jinak to nelze nazvat. Pak se dřeme na vyrovnání a těsně před půlí neproměníme gólovou příležitost. Ve druhé půli si jdeme za vítězstvím, máme další dvě vyložené šance na malém vápně, ale hosté trpělivě čekali na naši chybu a díky své fotbalové kvalitě ji potrestali. Třetí branka byla obrazem našeho dosavadního podzimního působení, kdy se k nám trochu i odvrací štěstíčko směrem k soupeři. Na to ale nemůžeme koukat, hrajeme o záchranu, potřebujeme každý bod a nikdo to za nás neodehraje. Věřím klukům, že ty body uhrajeme hned o dalším víkendu,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.