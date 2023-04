/FOTOGALERIE/ Další důležitý souboj čekal lhenické fotbalisty v I.A třídě. Porážka v Dolním Dvořišti by znamenala další problémy. Peckáři nakonec slavili sladké tři body.

Lheničtí fotbalisté na podzim doma s Dolním Dvořištěm prohráli 1:3 (na snímku), nyní soupeři vrátili porážku i s úroky. | Foto: Jan Klein

FK Dolní Dvořiště - SK Lhenice 0:3 (0:0)

Branky: 49. P. Prenner, 50. D. Jirkovský, 82. M. Mahák. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Kovařík.

V domácím táboře panoval po utkání smutek. „Hodnocení zápasu je pro mě opravdu těžké. Prohrou jsme se dostali do pozice, kterou jsme nechtěli vůbec řešit. Bohužel, pro nás teď přijdou zápasy o život. Nedaří se nám. Nedáme góly, nemůžeme vyhrát. Na druhou stranu to je možná dobře. Třeba to mužstvu pomůže, semkneme se a začneme fungovat jako správný tým, kde potáhneme za jedno lano. Teď nás čeká náročný víkend. Sobota do Čkyně a v pondělí do Vimperka. Věřím, že kluci pochopí, o co jde a dovezeme body,“ hodnotil současnou situaci trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Naopak ve Lhenicích panovala radost. "Potřebovali jsme už bodovat a výhra za tři body s třemi vstřelenými brankami a nulou vzadu je pro nás skvělý výsledek. Příprava v týdnu měla do ideálu daleko, jednak jsme byli dvakrát pouze v šesti hráčích a také jsme neměli možnost trénovat na přírodním povrchu, naše hřiště je stále podmáčené. Naopak hrací plocha v Dolním Dvořišti byla ve výborném stavu. My jsme měli představu o tom, co bychom rádi hráli, vzhledem k tomu, jak se prezentuje ve svých utkáních "Dolňák" a myslím, že jsme to plnili. Domácí hrozí zejména nakopávanými míči, standardkami a dlouhými auty, to jsme si chtěli pohlídat. Nějaké chyby jsme udělali, ale tentokrát je soupeř nepotrestal. Samotný zápas jsme začali aktivně, v 10. minutě trefil krásnou střelou Máčl tyč a v 15. to zopakoval po rohu Janošťák. První poločas byl jinak herně vyrovnaný, domácí jsme pustili do jedné nebezpečné situace. Méně spokojenosti bylo v poločase podle zvukové kulisy evidentně v domácí kabině. Projevilo se to v nástupu do druhé půle, do které domácí hráči vlétli a vytvořili si vyloženou příležitost. Tu jsme přežili a po rychlém protiútoku se dostali do vedení Prennerem, kterému předložil míč Jirkovský. Navíc po minutě si role vyměnili a u pasu Prennera byl Jirkovský rychleji než brankář Jirkal a my své vedení navýšili. Poté přibylo osobních soubojů, šance se nerodily a my za krásného počasí v závěru přidali po pěkné akci Trojana Mahákem třetí branku. Podle mě zasloužené vítězství, které bychom měli potvrdit v následujícím domácím zápase s Novou Vsí," hodnotil duel lhenický trenér Ivo Čech.