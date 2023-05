/FOTOGALERIE/ Do Vodňan zajížděli fotbalisté Lhenic vykřesat jiskřičku naděje na záchranu v I.A třídě. Nepovedlo se.

Lheničtí fotbalisté padli ve Vodňanech o gól (snímek je z podzimního vzájemného duelu). | Foto: Jan Klein

FK Vodňany - SK Lhenice 3:2 (0:1)

Branky: 56. Volmut Jaroslav, 74. Kukla Karel, 89. Hudák Ondřej - 28. Tůma Tomáš, 87. Prenner Pavel.

Lheničtí opět lepili sestavu, ale na hřišti favorita bojovali. Vedli, domácí stav otočili, ale tým z Prachaticka před koncem utkání vyrovnal. Nakonec to nestačilo ani na bod, Vodňany udeřily ještě jednou.

"Bohužel, další prohra o jednu branku a stejně jako minulý týden doma na bod myslím bylo. Vodňany mají velmi kvalitní tým, ale my tentokrát, i přes všechny problémy v týdnu a se složením týmu, odehráli na naše možnosti opravdu velmi dobré utkání. Hráli jsme s nasazením, energií a nemohu toho klukům moc vytknout. Pochopitelně je to o chybách a kvalitě, zejména tam, kde se rozhoduje, v pokutovém území, tam bychom to potřebovali nejvíc a trochu klidu k tomu. Padaly pěkné branky na obou stranách, ale my dali o jednu méně než soupeř. Velká škoda, nedá se nic dělat, soupeř nás trestal, musíme se dívat směrem k dalšímu utkání," hodnotil duel lhenický trenér Ivo Čech.