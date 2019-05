Lhenice – Semice 2:0 (1:0). 38. M. Mahák, 71. M. Chromý.

„S hráči se o způsobu naší hry snažím bavit a i po zápase ve Vimperku jsme si k tomu všichni společně něco řekli. S určitým záměrem jsme šli i do zápasu Semicemi, které k nám přijely bez tří stabilních hráčů základní sestavy, ale vlastně i my nastoupili s jistými změnami. Výsledek je pěkný, tři body jsme brali myslím zaslouženě, ale musím říct, že ten zmiňovaný způsob hry nebyl takový, jaký bychom si přáli. Dělali jsme zbytečné chyby a bylo jich opravdu hodně, zejména v první půli, vybírali nevhodná řešení, prostě to nebylo dobré.



Hned na začátku nás po rohu podržel brankář, pak jsme v průběhu poločasu byli asi více na míči, ale bez efektu. Jednu stoprocentní šanci jsme neproměnili a do vedení se dostali trochu šťastně. V úvodu druhého dějství jsme neproměnili další tutovku a pak mi přišlo, že hostům trochu docházely síly. S nadějnými situacemi na útočné polovině jsme ale nenakládali dobře a druhý gól přidal až z trestného kopu krásnou střelou Chromý. Semice se do žádného tlaku nedostaly, přesto tam jedna šance na snížení stavu byla. Uhráli jsme vzadu nulu, to mě těší. Co mě mrzí, je ztráta Trojana, který má berle, a přibyl tak k již zraněnému Bumbovi, navíc bude příště kvůli studijním povinnostem chybět v Prachaticích i další defenzivní hráč David Kiš,“ shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.