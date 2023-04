/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalové I.A třídy cestovali Lheničtí na hřiště velkého favrita do Mirovic. Po vyhraném poločase byla naděje i na body, ale soupeř stav otočil.

Lheničtí fotbalisté prohhráli v Mirovicích 2:3. Snímek je z podzimního vzájemného duelu. | Foto: Jan Klein

SK Mirovice - SK Lhenice 3:2 (0:1)

Branky: 62. (PK) Převrátil, 70. M. Štochl, 79. Janota - 41. Vincík, 90. Janošťák.

Lheničtí sehráli na jaře druhé solidní utkání, ale ani tentokrát na body nedosáhli. "Po domácím utkání s Vimperkem jsem řekl, že toho není moc, co bych klukům vytknul a že věřím, že s takovým nasazením snad i body přijdou. Po dalším zápase bych mohl říct to samé. Náš sobotní soupeř je jedním z favoritů celého ročníku a má kvalitní kádr se zkušenými fotbalisty. První poločas byl celkem vyrovnaný, domácí Mirovice měly více ze hry a hrozily zejména perfektně zahrávanými standardními situacemi. Nám se na konci první půle podařilo z jedné brejkové situace jít do vedení brankou Vincika, který nahradil zraněného Prennera. Druhý poločas byl o něčem jiném, domácí zvýšili pohyb a zrychlili kombinaci, přehrávali nás a několik jasných šancí jim ještě pochytal brankář Dvořák, který měl na ruce i tu penaltu. Mirovice zaslouženě výsledek otočily, ale my za stavu 2:1 šli sami na bránu Fišerem a mohlo to být možná jinak. Každopádně pro nás povzbudivý výsledek na hřišti velmi dobrého týmu, který by se určitě neztratil ani o soutěž výš. Nic jsme nevypustili, bojovali, kluky musím pochválit, přestože ne všechno bylo dobře. Teď už je ale potřeba bodovat, i když to nebude vůbec lehké, zajíždíme do Čkyně," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.