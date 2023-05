/FOTOGALERIE, VIDEO/ Lheničtí fotbalisté v dalším kole A skupiny I.A třídy hostili Planou u ČB. Výhra by je udržela ve hře o záchranu. Ta nepřišla a závěr sezony bude hodně složitý.

Lhenice - Planá. | Video: Jan Klein

SK Lhenice - SK Planá u ČB 3:4 (0:2)

Branky: 49. Beran Jakub, 54. Máčl Jakub, 84. Pintér Tomáš (vl.) - 31. Šteyer Petr, 43. Plojhar Tomáš, 77. Šteyer Petr, 87. Carda Jiří.

"Ani ve druhém domácím utkání v tomto týdnu jsme nebodovali, což je o to větší škoda, že s týmem, který je přibližně na naší úrovni a měl jen o tři body více. Zápas začal poměrně svižně, první větší šanci jsme měli Mahákem, ten ale branku hostů netrefil. To hostující Šteyer byl přesnější a dostal Planou do vedení, které těsně před pauzou po brejku zvýraznil Plojhar. Během deseti minut druhé půle jsme srovnali stav a chtěli si jít pro vítězství, byli aktivnější, ale opět střelec úvodní branky překlopil stav na hostující stranu. Kluky musím pochválit, opět jsme vyrovnali a podle mého by remíza byla spravedlivá. Udělali jsme pár chyb a soupeř byl velmi produktivní, potrestal nás i počtvrté po tečované střele Cardy. Možná nám chybělo i trochu štěstíčka," hodnotil utkání lhenický trenér Ivo Čech.