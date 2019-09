Lhenice – Planá u ČB 1:0 (1:0). 6. T. Balica.

„Začali jsme aktivně, tak jak jsme chtěli. Brzy jsme se prosadili Balicou, kterému to do prázdné připravil Iliev, a měli v průběhu poločasu i další dobré situace ve vápně soupeře, které jsme určitě měli vyřešit lépe. Hosté hrozili zejména standardními situacemi a toho jsme se chtěli do druhé půle vyvarovat. To se celkem podařilo, co mě ale mrzí, je, že jsme z minimálně tří vyložených příležitostí skóre nenavýšili, když hosty výrazně podržel brankář a my mohli být v závěru potrestáni, kdy se za naši obranu dostal rychlonohý Šteyer. Těší mě zasloužené tři body i nula vzadu,“ shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.