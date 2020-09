Lažiště – Dražice 3:3 (2:1). 37. T. Kupka, 44. a 46. T. Vokatý – 5. a 72. M. Stuchlík, 72. M. Pinc.

„Po výhře v Rudolfově jsme chtěli pokračovat v naší hře a připsat si na konto další výhru. Začali jsme aktivně, chtěli hrát z bloku, ale po nedorozumění gólmana se stopery jsme pustili soupeře do vedení. Po deseti minutách přišel sporný moment. Měli jsme kopat jasnou penaltu, to potvrzoval i soupeř, ale píšťalka sudího zůstala němá. Naštěstí jsme se prosadili v závěru poločasu. Nejprve vyrovnával hlavou Kupka a do vedení nás pak brzy dostal Vokatý,“ shrnul první poločas domácí trenér Josef Raušer.

Lažišťští měli našlápnuto k výhře, zvláště když hned v úvodu druhé půle zvýšil na 3:1 Vokatý. „Všechno vypadalo dobře, ale najednou jsme posledních dvacet minut vyklidili hřiště a dovolili soupeři vyrovnat. Je to další zbytečná domácí ztráta dvou bodů, takové zápasy a jejich koncovky musíme zvládat,“ dodal smutně ke druhé části Josef Raušer.

Nyní v sobotu hraje tým z Prachaticka znovu doma a od 10 hodin hostí Třeboň.