Lažiště – Semice 3:1 (2:1). 23. M. Kysela vlastní, 28. M. Sedláček, 54. O. Málek – 30. M. Císařovský.

„Postrádali jsme sice pět hráčů, ale sestavu nakonec poskládali. Přijel fotbalový soupeř, který jen nebránil, ale hrál otevřeně. To je vždy dobré i pro diváky. Dostali jsme se do dvoubrankového vedení, ale soupeř ještě snížil. Od 35. minuty jsme však byli lepší a vytvářeli si řadu šancí. Přidali jsme však již jen jednu branku. Byl to pěkný fotbal, připsali jsme si důležité tři body a nyní můžeme v klidu vyrazit do Prachatic. Čekám, že to bude kvalitní zápas a diváci si přijdou na své. Tatran nyní hraje dobře, o záchranu se nemusí strachovat, což zápasu prospěje,“ uvedl trenér Lažiště Josef Raušer.